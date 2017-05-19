Başsavcıdan Brezilya devlet başkanına “adaleti engelleme” suçlaması

Brezilya savcılığı, Devlet Başkanı Michel Temer’e soruşturma açarak Temer’i adaleti engellemekle suçladı.

Başkan Temer’in yolsuzluk soruşturmasının kendisine uzanmasını engellemek rüşvet verdiği iddiaları ülkeyi karıştırmıştı. Yüksek Mahkeme, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Temer hakkında “adaleti engellemekten" soruşturma açılmasını onaylamıştı.

Brezilya başsavcısı Rodrigo Janot, başkan Temer’i "Lava Jato” (Araba Yıkama) olarak anılan devlete ait petrol şirketi Petroblas’taki yolsuzlukların kendisine uzanmasını engellemek için 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha'ya "sus parası” vermekle suçladı. Savcılık, suçlamasını ülkenin en büyük et paketleme şirketlerinden JBS’nin sahibi Joesley Batista’nın 2010’dan beri Temer’e rüşvet verdiği yolundaki itiraflarına ve Batista’nın mahkemeye sunduğu kayıtlara dayandırdı.

Batista, Temer’in Cunha’yı susturmak için kendisi aracılığıyla ona para verdiğini gösteren ses kayıtlarını mahkemeye sunmuştu.Bunun üzerine Brezilya halkı sokağa çıkmış ve Temer’in istifasını istemişti. Temer istifa etmeyeceğini duyurmuştu.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras’taki "Lava Jato” (Araba yıkama) adlı yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak 15 yıl ceza alan eski Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha, bir önceki devlet başkanı Dilma Rousseff’in "mali bütçede manipülasyon yaptığı” iddiasıyla görevden alma sürecini başlatmıştı. Böylelikle Temer’e başkanlık yolu açılmıştı. Sol muhalefet, Rousseff’in koltuğundan edilmesini “darbe” olarak tanımlamış, Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçlamıştı.

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