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Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci

Ukrayna, () - Ukrayna'da mali şube polisleri, bir muhasebeciyi gözaltına almak için baskın yaptıkları evde, muhasebecinin bir çantayı balkondan aşağı attığını gördü. Çantayı açan polisler şoke oldu, zira çantadan mühimmat çıktı. Olay,...

Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci

Ukrayna, () - Ukrayna'da mali şube polisleri, bir muhasebeciyi gözaltına almak için baskın yaptıkları evde, muhasebecinin bir çantayı balkondan aşağı attığını gördü. Çantayı açan polisler şoke oldu, zira çantadan mühimmat çıktı.

Olay, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alan Pecherskyi bölgesinde meydana geldi. 'Dolandırıcılık’ şüphesiyle aranana bir muhasebecinin evine baskın yapan mali şube polisleri, muhasebecinin bir çantayı evinin balkonundan aşağıya attığını gördü. Bahçeye düşen çantayı kontrol eden polisler, çanta içerisinde 2 adet F1 ve 3 adet RGD-5 tipi el bombası, 4 fünye, 3 sis bombası, 6 adet şarjör ve 190 adet mermi bulunduğunu gördü.

Yetkililer, muhasebecinin, 'dolandırıcılık' suçuna ek olarak bir de ‘yasadışı cephane ve silah bulundurmak’ ile suçlandığını ve 7 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunduğunu bildirdi.

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