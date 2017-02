Başbakan Yıldırım: Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadeleye etkin bir şekilde devam edeceğiz (3)

Hakan Aytaş, Temel Elcivan / Oberhausen, 18 Şubat () - Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Oberhasen kentinde düzenlenen mitingde Avrupalı Türklerden 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için “Evet” oyu istedi. Königs Pilsener Arena'da düzenlenen ve Türk bayraklarıyla binlerce kişinin katıldığı mitingde Başbakan Yıldırım, Avrupalı Türklere, “Sandıkları patlatmaya hazır mısınız?” diye sordu. FETÖ terör örgütünü sert bir dille eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa ülkelerini ise terör örgütlerinin hamiliğini yapmakla suçladı.

Yıldırım "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadeleye etkin bir şekilde devam edeceğiz. Her birinizin çok yüksek özgüvene sahip olmanızı istiyorum." diyen Başbakan Yıldırım "gurbette olan direncinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı bayrağı yüreğinize nakşettiğiniz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım yurtdışındaki pasaport harçları çok yüksekti indirin dediniz indirdik mi? sorusuna kalabalıktan Evet yanıtını aldı.

Referandum seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar için oy verme tarihini de açıklayan Başbakan "Yurt dışında 3 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Oy verme işlemi 27 Mart'ta başlayacak." dedi.

"Ayın ve yıldızın rengi burada, onlar bağımsızlığımızın sembolü onlar şehitlerimizin işaretleridir" diyen Yıldırım 15 Temmuz akşamı yaşananlara da değindi. Yıldırım, "15 Temmuz akşamında Hükümetimiz dik durdu, Vatandaşlarımız Darbecilere darbeyi vurdu. O gece bu büyük millet zafer kazandı ama birileri büyük bir hayal kırıklığı içine girdi. Siz onların kim olduğunu bilirsiniz." Bu milleti hiç kimse dize getiremez, işte burası bunun ıspatıdır." dedi.

"FETÖ'yü hem Türkiye'de hem de dünyada sığındıkları yerden getirip hesap soracağız" diyen Yıldırım, "Türkiye'ye ders verme günleri geri kaldı Türkiye parmak sallamakla hizaya gelecek ülke değildir."

“Maşallah Avrupa bu işi bitirmiş”

Mitingde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini detaylarıyla anlatan Başbakan Yıldırım, Avrupalı Türklere şöyle seslendi: “16 Nisan'da Türkiye sandığa gidiyor halk oylaması yapılacak. Yurtdışındaki temsilciliklerimizde Avrupa'da, dünyanın her yerinde üç milyona yakın seçmen oy kullanacak. Seçim buralarda biraz erken başlayacak. 27 Mart'ta başlayıp 9 Nisan'da sona erecek. Şimdi hazır mısınız? Hazır mısınız? Öyle bir cevap verin ki, bütün Avrupa duysun. Öyle bir cevap verin ki, Türkiye'de 80 milyon kardeşiniz duysun. Sandığa gitmeye hazır mısınız? Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? 9 Nisan'a kadar ev ev kardeşlerimizle buluşmaya hazır mısınız? Büyük Türkiye için var mısınız? Maşallah Avrupa bu işi bitirmiş. Allahın izniyle burada iş tamam.”

Avrupa ülkelerine terör eleştirisi

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının sonraki bölümünde 15 Temmuz darbe girişimini anlatarak FETÖ terör örgütünü eleştirdi. Yıldırım, daha sonra eleştirilerini terör örgütleri konusundaki tavırları nedeniyle Avrupa ülkelerine yöneltti. Yıldırım, “Onlarca yıl terörle mücadelede dostlarımızdan ne yazık ki, gerekli desteği görmedik. Türkiye'de kan döken ne kadar terör örgütü varsa bu coğrafyada cirit atmalarına izin veriliyor. Şimdi de 15 Temmuz'da kan döken FETÖ'ye bakıyoruz hamilik yapanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi bağımsızlığımızı korumaktan, terörle mücadele etmekten asla hiçbir kuvvet alıkoyamaz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i de bir gün Türkiye'ye getirerek hesap soracaklarını söyledi.

Atatürk, Erdoğan ve Yıldırım posteri yer aldı

Binali Yıldırım'ın Avrupalı Türklerle buluşmasına, on bini aşkın vatandaş katıldı. Başbakan Yıldırım'ı izlemeye gelenler Oberhausen şehri ve çevre illerden özel arabalarıyla, uzak şehirlerden ve Hollanda'dan ise onlarca otobüs kiralayarak salona ulaştı.

Salonu dolduran binlerce kişiye Türk bayrağı dağıtılırken, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşma yaptığı platformun üst bölümüne, Türk bayrağının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Atatürk'ün dev posterleri asıldı.

Alman medyası yoğun ilgi gösterdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Avrupalı Türklerle buluşmasına mekan olan ünlü König-Pilsener-Arena Salonu'nun, adeta her köşesinde Alman medya ekibini görmek mümkündü. Salonun içinde ve dışında Türklere mikrofon uzatan Alman gazeteciler Türk medya temsilcilerinden daha kalabalık olarak salonda bulundu.

En fazla alkış FETÖ'yle ilgili sözlerine geldi

Başbakan Binali Yıldırım'ı büyük bir coşkuyla takip ederken, Başbakan'ın FETÖ'cülere yönelik yapılan hukuki çalışmaları anlatmaya başladığında tribünleri dolduran kalabalığın coşkusu adeta doruğa yükseldi.

Vatandaşlar salon dışında adeta insan seli oluştururken, araçların park edildiği alanda maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ı izlemek için ailesiyle Stuttgart'tan geldiğini söyleyen bir yaşlı bir kadının, salonun önünde bulunan Recep Tayyip Erdoğan portresini öpmesi, Alman medyasının da ilgisini çekti.

