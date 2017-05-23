Başbakan Yıldırım Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı

İstanbul, 25 Mayıs () - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı. Toplantı, 2 saat sürdü.

Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ikincisinin ardından Türkiye ile Gürcistan arasında anlaşmalar imzalandı. Gürcistan Başbakanlık Binası'ndan düzenlenen imza töreninde, ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım ile Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Tiflis Bildirisi'ne imza attı.

Türkiye-Gürcistan 2017-2021 yılları için Kültürel İşbirliği Programı'nı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, iki ülke adalet bakanlıkları arasındaki iş birliğine dair ortak açıklama ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gürcistan Adalet Bakanı Thea Tsulukiani tarafından imzalandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia Türkiye ve Gürcistan arasında Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu kurulmasına ilişkin bildiriyi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gürcistan Adalet Bakanı Thea Tsulukiani ise Siber Savunma Mutabakat Muhtırası'na imza koydu.

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Toplantı ve imza töreninden görüntüler