Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud tarafından Riyad'daki Kraliyet Sarayında görüştü.Görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alındı, Suudi Arabistan'la olan ilişkilere verilen önem vurgulandı. Görüşmede bölgesel konular da ele alındı; bu çerçevede bölgedeki sınamalar ve sorunlar üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu; Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı, Filistin milletinin haklarının korunması için tüm İslam âleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği; BM Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği dile getirildi.Kral Selman ise Başbakan Yıldırım’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ile istişare ve işbirliğini sürdürmeye verdiği önemin altını çizdi.

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