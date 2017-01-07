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Başbakan Yıldırım: Sincar’ın terörden temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak

Irak’ın Başkenti Bağdat’ta bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Irak ile ortak hareket edildiğini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde yaptığınız...

Başbakan Yıldırım: Sincar’ın terörden temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak
Irak’ın Başkenti Bağdat’ta bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Irak ile ortak hareket edildiğini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor." dedi.

“Başika meselesi bir keyfiyet değil ihtiyaçtan doğmuştur”

Başbakan Yıldırım: “Başika meselesi. Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur.Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe kat edilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız. Bunu da ifade etmek istiyorum. Bir kez daha teşekkkür ediyorum ve bundan böyle en kısa zamanda sizi de Türkiye’de ağırlamak istiyoruz. Değerli arkadaşlar şunu az önce ifade ettim bu konuyu Sayın Başbakanla etraflıca konuştuk. Başika’nın nasıl başladığını ne tür hizmetler gördüğünü anlattık. Malum DEAŞ ile mücadelede bütün unsurlarımızla önemli bir vazife gördüler. Ninova bölgesindeki milislerin DEAŞ’a karşı mücadele etmesi için eğitildiler. Oradaki varlığımız bizzati mücadele etti. Irak’ın birliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik ediyoruz. Tamamen barış sağlanınca, işler yoluna girdiğinde gereken yapılacak bu kadar açık ve net " dedi.

Başbakan Yıldıırm: Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmuştur

Başbakan Yıldırım: "Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz."

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- Ortak basın toplantısı

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