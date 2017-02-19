Münih, 19 Şubat () - Temasları kapsamında Almanya'da olan Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Münih'te bir araya geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---- GÖRÜŞMEDEN GÖRÜNTÜ
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Münih, 19 Şubat () - Temasları kapsamında Almanya'da olan Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Münih'te bir araya geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---- GÖRÜŞMEDEN GÖRÜNTÜ
19 Şubat 2017 Pazar 14:38
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