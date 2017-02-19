Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü - 2

Münih, 19 Şubat () - Askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Almanya'da bulunan Başbakan Yıldırım, bu kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım ile IKBY Başkanı Mesut Barzani görüşmesinde, terörle mücadele konusundaki kararlılık vurgulandı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde duruldu. Görüşmede, konferans çerçevesinde gerçekleştirilen bazı temaslar, bölgedeki gelişmeler, terörle mücadele konuları ele alındı. Terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı görüşmede, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde duruldu. Görüşmede, Başbakan Yıldırım, koordinasyonun önemini vurguladı. IKBY Başkanı Barzani de bu hususlara katıldığını belirtti ve bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Görüşmede, temasların sıklaştırılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.