Başbakan Yıldırım Mevkidaşı Medvedev ile telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ile telefonda görüştü. Görüşmede taraflar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeninden gelişmesinden duyulan memnuniyeti ifade ederek, bu doğrultuda ticaret, ulaştırma, tarım ve taşımacılık konularının yanı sıra gümrük, enerji ve vize rejimine ilişkin gündem maddelerini ele aldı. Rusya Başbakanı Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye’den Rusya’ya ihracatına imkan tanıyan bir kararnameyi imzaladıklarını ifade etti. İki başbakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya yapacağı ziyaret çerçevesinde düzenlenecek olan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi öncesi eşgüdüm mahiyetinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye Rusya arasındaki ilişkinin emin adımlarla ileriye taşınması konusunda fikir birliğine varıldığı basına duyuruldu.