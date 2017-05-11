Başbakan Yıldırım Londra temaslarını sürdürüyor (2)

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Gonca Yağcı, Londra, 11 Mayıs, () - Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Somali Konferansı'na katılmak üzere geldiği Londra'da bu akşam saatlerinde Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Ki Tack Lim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, Londra'daki temasları çerçevesinde bugün İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve Alman Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ile görüştü.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in açılışını yaptığı Somali Konferansı'nda Boris Johnson ile kısa bir görüşme gerçekleştiren Yıldırım, görüşmede İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerle Brexit süreci ve sonrasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve Uluslar arası konular ve AB-Türkiye ilişkileri gündeme geldi.

Başbakan Yıldırım'ın BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde Türkiye'nin BM neznindeki çalışmaları ve işbirliği konuları ele alındığı, Somali konferansı ve Somali'de işbirliği konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.

Başbakan Yıldırım'ın Sigmar Gabriel ile görüşmesinde de Türkiye Almanya arasındaki ikili ilişkiler ve güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındığı ifade edildi.

Başbakan konferansın ardından Financial Times gazetesinin editörlerinin toplantısına katıldı. Yıldırım, kaldığı otelde de eski Maliye Bakanı ve yeni Evening Standart gazetesinin editörü George Osbourne'a bir röportaj verdi.

Yıldırım ve beraberindeki heyet bu akşam Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Rezidansı'nda onuruna düzenlenen yemeğe katılacak

Başbakan Londra ziyaretinin son gününde yatırımcılarla ve İngiliz basın kuruluşları ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Başbakan Yıldırım'ın cuma namazının ardından Londra'dan ayrılması bekleniyor.

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- Binali Yıldırım ile Ki Tack Lim'in görüşmelerinden genel ve detay görüntüler