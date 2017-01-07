Başbakan Yıldırım Irak’ta

Yıldırım, Irak'ın önde gelen siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve
Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.
Görüntü Dökümü:
-Başbakan’ın uçaktan inme görüntüleri
-Havaalanı karşılama
Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el Ibadi ile bir araya gelmek üzere Irak’a geldi. İbadi ve beraberindeki heyet Başbakan Yıldırım’ı Havaalanında karşıladı. İki ülkenin Başbakanı Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli...
07 Ocak 2017 Cumartesi 11:24
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