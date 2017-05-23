Başbakan Yıldırım Gürcistan’da mevkidaşı Kvirikaşvili ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım Tiflis’te mevkidaşı Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile görüştü. Gürcistan’ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım resmi tören ile karşılandı. Gürcistan Başbakanı ile finikülere binen Yıldırım şehiri havadan inceledi. Resmi tören, Yıldırım ve Kvirikaşhvili'nin tören alanında yerlerini almasının ardından iki ülke marşlarının çalınmasıyla başladı. Başbakan Yıldırım, daha sonra tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Kvirikaşhvili tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.Yıldırım ve Kvirikaşhvili daha sonra baş başa görüşmeye geçti.Başbakan Yıldırım ile Kvirikaşvili'nin bir saat süren baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına geçildi. Toplantı, 2 saat sürdü. Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ikincisinin ardından Türkiye ile Gürcistan arasında anlaşmalar imzalandı. Gürcistan Başbakanlık Binası'ndan düzenlenen imza töreninde, ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım ile Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Tiflis Bildirisi'ne imza attı. Türkiye-Gürcistan 2017-2021 yılları için Kültürel İşbirliği Programı'nı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, iki ülke adalet bakanlıkları arasındaki iş birliğine dair ortak açıklama ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gürcistan Adalet Bakanı Thea Tsulukiani tarafından imzalandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia Türkiye ve Gürcistan arasında Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu kurulmasına ilişkin bildiriyi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gürcistan Adalet Bakanı Thea Tsulukiani ise Siber Savunma Mutabakat Muhtırası'na imza koydu.

Görüntü Dökümü:

- Başbakan Yıldırım mevkidaşı Krivikaşvili ile finikülere bindi

- Resmi karşılama töreni

