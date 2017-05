Başbakan Yıldırım, Gürcistan'n yolunda 'Domates'i anlattı

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ı Binali Yıldırım Türkiye ve Gürcistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı sebebiyle Gürcistan’ı ziyaret etti.



Toplantıda, 19 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen birinci YDSK Toplantısında alınan karar gözden geçirilecek, yeni işbirliği imkanları ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı ve ikili ilişkilerin ahdi altyapısını kuvvetlendirecek anlaşmalar yapılacağı duyuruldu.



Başbakan Yıldırım, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelasvili ile görüşmesi sonrasında Gürcistan’daki Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.



GÜRCİSTAN Cumhurbaşkanı Giorgi Kvirikaşvili'nin davetlisi olarak Tiflis'e giden Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ile imzalanan yeni anlaşmada domatesin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin sembolüne dönüştüğünü belirterek, "Aslında domates dışında hemen hemen her konuda ciddi ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi de onlara ilettik. Açıkçası domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var ama bu ortak bildiride, burada da bir hüküm yer aldı. O hüküm nedir? Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın aralarında bulunduğu kalabalık bir heyetle TC-ANA adlı uçakla Tiflis'e gitti. Binali Yıldırım, Tiflis'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"YASAKLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SON BULACAK"



Bir gazetecinin, "Bugün Rusya ile çok önemli imzalar atıldı. Yasaklar ne zaman kalkacak ticarette, bununla ilgili bir takvim belirlendi mi? Domates ile ilgili yasak kalktı mı? Kalktıysa, onunla ilgili takvim nedir?" sorusu üzerine şunları söyledi:



“Bugün Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin toplantısına 12 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldı. Toplantının akabinde, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile bir araya geldik. İkili konuları gözden geçirdik. Uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık. Neler oldu? Müteahhitlik hizmetleri, teknik müşavirlik, seyahat acentesi, turizm işletmeciliği, otelcilik, kamu ihaleleri, ağaç işleme olmak üzere 6 alanda Türk firmalarına uygulanan yasak, kısıtlamalar mayıs ayı içinde kaldırılma kararı alınmıştır. Diğer bir husus Rusya'da faaliyet gösteren firmaların Türk personel çalıştırılmasına getirilen kısıtlamalar, yasaklar kaldırılmıştır. Bir başka husus, ülkemizden ithalatı yasaklanan taze üzüm, elma, armut, çilek, salatalık ve beyaz ete yönelik yasaklar, bir hafta içinde sonlandırılacaktır. Ayrıca vize konusunda öncelikle uçuş personeli ve hizmet pasaportuna yönelik vizeler, mayıs ayında kaldırılmış olacaktır. Vize ile ilgili diğer konular, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında görüşmeler devam edecek ve nihai karar ona göre verilecektir.



"SERBEST TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER BÜYÜK ORANDA KALKTI"



Rusya'nın Karantina İdaresi tarafından alınan önlemler neticesinde ithalatı yasaklanan biber, patlıcan, nar, marul, iceberg ve bal kabağı olmak üzere 6 tarım ürününün ithalatının yeniden başlaması için iki ülke arasında bakanlar nezdinde görüşmelerin sürdüğünü belirten Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti.



“Bakanlıklar arasında Mayıs-Haziran aylarında görüşmelere devam edilecek. Karayolu taşımacılığı konusunda da 8 Mayıs'ta yapılan ortak toplantıda bütün kısıtlamalar kaldırılmış ve 16 Mayıs itibariyle uygulamaya geçilmiştir. Akkuyu Nükleer Santrali'nin, stratejik yatırım sınıfında desteklenmesine yönelik bir prensip kararı alınmış ve bu konuda mutabakat sağlanmıştır. Domates konusunda hassasiyetimizi de onlara ilettik. Domates adeta bir sembole dönüştü. Aslında domates dışında hemen hemen her konuda ciddi ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi de onlara ilettik. Açıkçası domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var ama bu ortak bildiride, burada da bir hüküm yer aldı. O hüküm nedir? Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu. Yani mevsimsel talepler, ihtiyaçlar dikkate alınarak bir adım atılabilecek. Daha sonra da tabii, tamamen bu konunun çözülmesi için gerekli. girişimler, gayretler devam edecek. Tabiatıyla Rusya da kendi tarım sektörünü, kendi üretim imkanlarını da kollamak, gözetmek ihtiyacı duyuyor. Buna da biz saygı gösteriyoruz. Topyekün baktığımız zaman kısıtlamaların miktarı çok azalmıştır. Serbest ticaretin önündeki engeller büyük oranda kaldırılmıştır."



"GÜRCİSTAN'IN EN BÜYÜK TİCARİ ORTAĞIYIZ"



Gürcistan ziyaretiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, “Bu yıl Gürcistan ile diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının 25. yıl dönümü. O tarihten bu tarafa Gürcistan ile ulaştırmadan enerjiye, kültürden eğitim her alanda iş birliğimizi ileri seviyeye taşıyarak, ileri stratejik ortaklık düzeyine ulaştırdık. Serbest Ticaret Anlaşmasını imzaladığımız 2007 yılından bu tarafa da 10 yıldır, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı durumundayız. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 1, 4 milyar doları bulmuştur. Gürcistan'a doğrudan yatırım yapan ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir. İkili ekonomik iş birliğinin artırılması için hala büyük potansiyel mevcut olup, firmalarımız açısından da Gürcistan önemli ve cazip konumdadır. Bu potansiyelin daha etkin bir şekilde geliştirilmesi için kimlikle seyahat, Batum Havaalanının ortak kullanımı gibi uygulamaları hayata geçirerek, örnek komşuluk ilişkilerini tesis ettik. Benzer bir uygulamayı geçtiğimiz günlerde Ukrayna ile de başlattık" dedi.



"FETÖ İLE MÜCADELE YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"



Gürcistan ziyaretinde en önemli gündem başlıklarından birinin terörle mücadele olduğunun altını çizen Yıldırım, “Temaslarımızda terörle mücadele önemli gündem başlıklarımızdan biri olacak. FETÖ ile mücadele konusunda da dostumuz, komşumuz Gürcistan'ın aktif desteğini de her zaman gördük, bundan sonra da göreceğimize inanıyoruz. Bu yakın iş birliğimizin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inancımız tamdır." dedi.



BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU ARTIK BİTİRME AŞAMASINA GELDİ



Ahıska Türklerinin de ortak gündemlerindeki önemli konulardan bir diğeri olduğuna işaret eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Geri dönüşler konusunda Gürcü makamlarıyla yakın temasımız sürüyor. Bu hususta elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her vesileyle muhataplarımıza ifade ediyoruz. Gürcistan ile uluslararası ve bölgesel konularda, Türkiye-Gürcistan arasında bir görüş farklılığı yok. Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik Kurumları ile bütünleşme çabalarını destekliyoruz. Hazar enerji kaynaklarının ülkemize ve Batı pazarına taşınması, Gürcistan'ın Batı'ya açılması konusunda da iş birliğimizi sürdürüyoruz. İkili iş birliğinin yanı sıra, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye olarak üçlü mekanizmayla gerçekleştirdiğimiz önemli işler, yatırımlar da mevcut. Bilindiği gibi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve TANAP projeleri bölgesel iş birliğini sembolize eden önemli yatırımlardır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu attı artık bitirilme aşamasına gelmiştir. Bu yıl bitmeden inşallah bu hatta tren çalıştırmaya başlayacağız. Böylece geçtiğimiz hafta Çin'de yapılan 'Orta Koridor Bir Yol Bir Kuşak' projesinin önemli bir halkasını Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan olarak tamamlamış oluyoruz. Bu şu anlama geliyor; Pekin'den Londra'ya kadar modern İpek Yolunun yeniden ihya edilmesi, Marmaray marifetiyle de iki kıtayı denizin altından birleştirerek, bu önemli güzergahın hayata geçirilmesi demektir."



