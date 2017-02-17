Başbakan Yıldırım'dan Malta'ya tünel önerisi

Özgür ALTUNCU / MALTA (Valletta), () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Malta'da düzenlenen Türkiye İş Forumu'nda konuştu. Türkiye'de yaptıkları büyük projelerden bahseden ve sözü Marmaray'a getiren Başbakan Binali Yıldırım, "Buraya Avrasya tüneline benzer bir tünel yapabiliriz. Hızımızı alamazsak Türkiye'ye kadar devam edebiliriz" dedi.

MALTA'NIN NÜFUSUNU ARTTIRDIK



Esprili üslubunu sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Malta'ya başbakan seviyesinde ilk ziyareti kendisinin gerçekleştireceğini söyleyerek, "Malta'ya kuvvetli bir ekiple geldik. Malta'nın nüfusunu arttırdık birden bire" diye konuştu.

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN"



İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye ziyaretinde ortak basın toplantısında dile getirdiği "AB'ye giren pişman çıkan pişman" sözünü tekrarlayan Başbakan Yıldırım," Bu AB birliği böyle bir şey. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

LONDRA NE KADAR GÜVENLİYSE İSTANBUL'DA O KADAR GÜVENLİ



Maltalı ve Türk işadamlarının karşılıklı iş yapma konusunda daha fazla gayret göstermelerini isteyen Başbakan Binali Yıldırım, "Yap - işlet - devret modeli sayesinde Türkiye'nin ertelemekte olduğu projeleri hayata geçirdik. Bu projelerdeki deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Turizm alanında ilişkilerimizin hızlı gelişeceğine inanıyorum. Bun şunu açıkça söyleyeyim. Valletta, Londra ne kadar güvenliyse İstanbul'da o kadar güvenli. Terörü ortak tehdit almalı, birlikte mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"BU KADAR TÜRK'Ü NEREDE MİSAFİR EDECEKSİNİZ"



Malta'nın dil eğitimi konusundaki potansiyelini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım yine salondakileri güldürerek, " Eminimki bu ziyaretten sonra Malta ile Türkiye arasındaki turizm faaliyetleri artacak. Şimdiden düşünün, bu kadar Türk'ü nerede misafir edeceksiniz" dedi.

"NASIL OLSA DAHA ÇOK VAKTİMİZ VAR"



Türkiye'nin 25 Milyon öğrencisini olduğunu hatırlatan Yıldırım," Bu kadar öğrencimiz var. Hepsini aynı anda gönderemeyiz. Biraz oradan biraz buradan. Biraz öğreticiler Türkiye'ye gelecek. Bizimkiler buraya gelecek. Böylece AB'ye girmeden önce, bu insan mevzusunu da halletmiş olacağız. Nasıl olsa daha çok vaktimiz var. Acelemiz yok. Hayat devam ediyor" şeklinde konuştu.

YENİ FASILLAR AÇILMASI



Türkiye'nin AB'ye yük olmak için değil yük almak için girmek istediğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, Malta'nın dönem başkanlığında yeni fasılların açılmasını beklediklerini söyledi. Yıldırım, "Dönem başkanlığınızda vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyoruz. Yeni fasılları sizin başkanlık döneminde açmak istiyoruz. Malta başından beri Türkiye'nin AB'ye girmesi yönünde kararlı duruşunu ortaya koymuştur. Bunun için teşekkür ediyoruz" dedi.

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- Başbakan Yıldırım'ın konuşması