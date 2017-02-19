Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Fırat Kalkanı'nda 53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16 terörist öldürüldü
53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16...
Temel Karamollaoğlu'ndan Referandum ile ilgili flaş açıklama
Karamollaoğlu: Bu dikta rejimine evrilmektir
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyası için Ankara'da bir araya geldi
MHP'li muhalifler 'Hayır' kampanyası başlattı

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupalı Türklerle buluşabilir

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 19 Şubat () - Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya temasları Alman basının da gündeminde. Alman DPA haber ajansı Başbakan Binali Yıldırım'ın, 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumu nedeniyle Cumhurbaşkanı...

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupalı Türklerle buluşabilir

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 19 Şubat () - Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya temasları Alman basının da gündeminde. Alman DPA haber ajansı Başbakan Binali Yıldırım'ın, 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Avrupalı Türklerle buluşmak istediğini söylediğini yazdı. Alman basınının DPA'ya dayandırarak verdiği habere göre, Münih’te devam eden Güvenlik Konferansı sırasında basına açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanının katılacağı mitingin hangi ülke ve şehirde yapılacağının henüz belli olmadığını, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Haberlere göre, Başbakan Yıldırım kendisi de Avrupa’da başka bir yerde daha yeni bir miting yapmak istiyor. Başbakanın yapacağı mitingin adresi Almanya, Hollanda, Belçika ya da Danimarka olabilir. Alman politikacılar da Türkiye’deki Almanlarla buluşabilir Referandum dolayısıyla Almanya’da yapılacak mitinglerin bir sorun teşkil edeceğini sanmadığını kaydeden Başbakan Yıldırım, Alman politikacıların da seçimlerde Türkiye’de yaşayan 70 bin dolayındaki Almanla buluşabileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım, siyasilerin kendi vatandaşlarıyla buluşmasının anlaşılabilir ve normal bir durum olduğuna işaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, dün Almanya’nın Oberhausen kentinde “Memleket sevdalıları evet diyor” mitinginde konuşmuş ve mitinge gelenleri anayasa değişikliğine evet demeye çağırmıştı. Türkiye dışındaki yaklaşık 3 milyon seçmenin 1,4 milyonu Almanya’da bulunuyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.