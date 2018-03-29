Başbakan Yıldırım Bosna Hersek’te törenle karşılandı

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Mart () – Başbakan Binali Yıldırım resmi görüşmeler gerçekleştirmek üzere gittiği Bosna Hersek’te, başkent Saraybosna’daki parlamento binasında resmi törenle karşılandı.

Başbakan Binali Yıldırım’ı Saraybosna'da Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic karşıladı.

Yıldırım, Zvizdic ile Bosna Hersek Parlamentosunda yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye saatiyle 14:30’da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle görüşecek olan Yıldırım, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde düzenlenecek programda akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelecek.

Görüntü dökümü:

- Karşılama töreni