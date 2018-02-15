Başbakan Yıldırım Berlin’de Merkel’le ortak basın toplantısı düzenledi

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile resmi görüşmeler gerçekleştirmek üzere Berlin’e günü birlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmelerde, Almanya ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra, Suriye ve bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadele gibi, iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ikili görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkel şu an hala hapiste olan ve hakkında tutuklama kararı olan gazetecilerin serbest bırakılması konusunda görüştüklerini belirtti. “Türk-Alman ilişkilerinin öneminden bahsettiklerini vurgulayan Merkel sadece temasları sürdürerek ortak bir yol bulunabileceğini vurguladı ve ekledi: “Türkiye her ülke gibi kendi güvenlik çıkarlarını gözetmek durumundadır. ABD ile ilişkiler açısından bazı kaygılarımız var.

İkinci üç milyar euroluk sığınmacı destek paketinin Avrupa kurumlarınca devreye girmesi gerektiğini söylediklerini aktarn Merkel şu değerlendirmeleri yaptı:



“Türkiye’nin sığınmacılar konusunda ikinci üç milyar euroluk paketin de derhal devreye girmesi gerektiğini söyledim. Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiğimiz bu görüşme çok önemli ve faydalı oldu.

“Aradan geçen bir yıl içerisinde Almanya’da da Türkiye’de de çok şey değişti. Şimdi artık bunlar geride kaldı. Yeni bir dönemdeyiz. Almanya’da aylardır devam eden seçimden sonra görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyorum.”

“Sayın Şansölye Merkel’in de ifade ettiği gibi ikili ilişkilerimizi sınırlı zaman içerisinde değerlendirme fırsatı bulduk. Özellikle Almanya’da yaşamakta olan 3 milyon soydaşımızın iki ülke arasında önemli bir köprü olduğunun altını çizdik.”

“Öte yandan ülkemizde 2016, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki, memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini bizimle birkez daha paylaştı Sayın Merkel. Almanya da Türkiye de birer hukuk devleti ve bu çerçevede darbeye birinci dereceden iştirak edenlerin davaları görülmektedir. Darbeyle doğrudan ilişiği olmayan varsa görevlerine dönüyorlar. Şimdiye kadar 33 bin kişi göreve döndü. Eğer burada hala reddedilenler varsa, her türlü hukuk yolu buna açılmış olacak.”

“Türkiye terörle mücadele ederken sadece kendi vatandaşlarını değil NATO’nun sınırlarını da koruyor, Suriye ve Irak’taki IŞİD ve diğer terör örgütlerinin sebep olacağı büyük bir mülteci akınını engelleyen bir ülke. 3 Milyon sığınmacının Avrupa’ya gitmesini önlüyoruz. Bu terör örgütlerinin Avrupa’ya yayılmasının önüne geçiyoruz. Bu konuda Almanya ile ortak çalışmalarımız var.”

“Bizim hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür. YPG ve PYD de terör örgütüdür. Bunların amacı bölgede huzuru bozmak ve yeni sorun alanları yaratmak. IŞİD’le mücadeledeki kararlılığın bu örgütlerle mücadelede de sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu’nun da hedefi bu terör örgütlerini etkisiz hale getirme çabasıdır.”

“Deniz Yücel ve diğer zanlılar, belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar mahkemelerin kendi kapasite ve yetkisinde görülüyor. Hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, işleyişlerinin önünü açmaktır. “

“Davaların Almanya ve Türkiye ilişkilerine zarar vermesine gönlümüz razı gelmez. Benzer şekilde Almanya’da da PKK ve FETÖ terör örgütlerinin eylemlerine karşı hassasiyetimiz olduğunu bir kez daha yinelemek istiyorum”

“Bu hükümet tam olarak göreve başladığında biz kendilerini de Türkiye’de ağırlamak isteriz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın selamını ve davetini size iletiyorum. İnişli çıkışlı dönemler yaşamış olsak da orta ve uzun vadede bu ilişkilerin sağlıklı düzeye geleceğine inanmaya devam ediyorum.”

“Almanya vatandaşlarını koruyacaktır, hukuk devleti bunu gerektirir. Tabii ki hukukun kararları herşeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken süreçleri hızlandırmaktır. Biz de bunu yapıyoruz. Dilerim hem Türkiye’de hem Almanya’da bu tür olaylar derin ilişkilere zarar vermez. NATO’da ortağız, ortak savunmalarımız var. Dolayısıyla NATO’nun güney sınırlarını emniyet altında tutmak gibi bir sorumluluğu var. Bu sadece Türkiye’nin değil ABD’nin ve Almanya’nın da sorunu. Sığınmacı sorunu da öyle. Biz çıkarmadık bu sorunu sadece sonuçlarına katlanıyoruz.”

Afrin’den olduğunu iddia ettiği bazı fotoğrafları basın toplantısında göstermeye başlayan bir gazeteciye ise Başbakan Yıldırım sert yanıt verdi ve “yalan yanlış başka olayların fotoğrafları bunlar” dedi. Yıldırım gazeteciye yanıtında “Canını kurtarmaya çalışan 3.5 milyon insanı bağrımıza bastık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Dolayısıyla alnımız ak. Onlar başka olayların resimleri burada! Afrin’de neler olduğunu görmek istiyorsan, gel orada gör. Bu gösterdiklerin başka olaylar. Burada etkilemeye kalkma” ifadelerini kullandı.

Merkel ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Almanya’da şiddet kesinlikle yasaktır. Şiddet sadece devlet erkinde bir güçtür, Güvenlik güçlerimiz Almanya’da yaşayan tüm vatandaşların diline, dinine, ırkına bakmaksızın güvenliğinden sorumludur. Çok net hukuk devleti ilkeleri bulunur. Elbette ki böyle durumlarda mahkemeler devreye girecektir.”

“Görüşmemizde davanın hızlı bir şekilde yürütülmesini talep ettim. Şimdi de bir yılın ardından hızlı bir şekilde bir iddianame hazırlanmasını umut ediyoruz.”

“Deniz Yücel de bir Alman vatandaşı ve her bir vatandaş gibi korumamız gereken biri. Fakat konuları karıştırmıyoruz. NATO müttefikleri olarak, savunma sanayiyle ilgili konuları da ele alıyoruz. Bizim hükümet olarak zaten karar verme yetkimiz yok ama, Deniz Yücel gibi vatandaşlar tabii ki görüşmelere konu oluyor.”

“Nesnel, net ve açık bir dili tercih ediyorum. Bu temelde bir araya geldik. Başka bir konuya girmek istemiyorum”