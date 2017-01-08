IRAK () - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta inşaatı süren Türkiye Büyükelçiği binasını gezdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------ Ziyaretten görüntü
Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta inşaatı süren Türk Büyükelçiliği binasını gezdi
IRAK () - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta inşaatı süren Türkiye Büyükelçiği binasını gezdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------ Ziyaretten görüntü
08 Ocak 2017 Pazar 10:29
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