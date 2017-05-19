Başbakan Rajoy yolsuzluk davasına videokonferans ile katılmak istiyor

Filiz Yavuz / Madrid, 19 Mayıs () - İspanya başbakanı Mariano Rajoy, yolsuzluk davası kapsamındaki tanıklığının videokonferans yoluyla 26-27 Temmuz’da dinlenmesini istedi. Rajoy’un lideri olduğu Halk Partisi de avukatları aracılığıyla Mahkeme Heyetin’den aynı talepte bulunmuştu. Rajoy, fiziksel olarak mahkeme içinde bir görüntü vermekten kaçınsa da mahkeme tarafından tanık olarak ifadesi alınacak ilk İspanyol başbakanı olacak.

Hükümet başkanı Rajoy, Yüksek Mahkeme’ye mektup yazarak Gurtel davası kapsamında tanık olarak ifadesinin videokonferans yoluyla alınmasını istedi. Rajoy, ceza davalarından videokonferans yönteminin sıkça kullanıldığını ifade etti. Mektupta Rajoy’un fiziksel olarak mahkemeye katılması için mahkemenin görüldüğü yine Madrid eyaleti içindeki San Fernando de Henares'e seyahat etmesi gerektiği ve bunun da kamu kaynaklarının boşuna harcanması anlamına geldiği belirtildi. Videokonferans talebinin nedenlerinden birinin de “güvenlik” olarak ifade edildi. Mektupta, Rajoy’un yoğun yurtdışı programını en az aksatacak yöntemin bu olduğu savunuldu.

Tarihler bilinçli

İspanyol basınına göre Rajoy’un önerdiği tarihlerin, Santiago Apóstol bayramının hemen sonrasına gelmesi bilinçli bir tercih. Böylelikle bayrak ile haftasonunu birleştiren İspanyolların gündeminde Rajoy’un tanıklığı en az seviyede tutulmuş olacak. Ağustos ayında ise adli tatil başlayacak.

Madrid İkinci Ceza Mahkemesi, Avrupa Demokrat Hukukçular Derneği’nin (Adade) talebi üzerine 18 Nisan’da ikiye karşı üç oyla Başbakan Rajoy’u tanık olarak ifade vermeye çağırmıştı. Adade, daha önceden de Rajoy’un tanık olarak dinlenmesi için dilekçe vermiş ancak her iki dilekçe de reddedilmişti.

Gurtel davası nedir?

Gurtel davası, bir memur tarafından ortaya çıkarılan “Gurtel” şebekesinin 1999 ile 2005 yılları arasında bankalardaki kredi kartı yolsuzluklarını inceliyor. Bu dava kapsamında Halk Partili Madrid’in eski eyalet valisi Esperanza Aguirre de tanık olarak dinlenmişti. Halk Partisi’nin önde gelen isimlerinden eski IMF Başkanı Rodrigo Rato, Caja Madrid ve Bankia bankalarındaki kredi kartı yolsuzluklarıyla ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.