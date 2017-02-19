Münih, 19 Şubat () - Başbakan Binali Yıldırım, Münih’te STK temsilcileri ile bir araya geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Binali Yıldırım’ın konuşması
Başbakan Binali Yıldırım: "Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşları döviz makinesi olarak gördüğü günler geride kaldı"
Münih, 19 Şubat () - Başbakan Binali Yıldırım, Münih’te STK temsilcileri ile bir araya geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Binali Yıldırım’ın konuşması
19 Şubat 2017 Pazar 17:44
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