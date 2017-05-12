Başbakan Binali Yıldırım: "ABD’nin hem FETÖ, hem IŞİD’le mücadele konusunda eski yönetimin hatalarını tekrar etmeyeceğini umuyoruz"

Londra, 12 Mayıs () - Londra’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, “YPG ve PYD Türkiye için PKK ile aynıdır, terör örgütüdür. Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütü kullanılamaz” dedi.

Yıldırım, ABD’nin, PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile her türlü iş birliğini yapmaya hazır olduklarını; istihbarat paylaşımı, terör örgütünün finansal kaynaklarının takip edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması gibi konuları takip edeceklerini söyledi ve ekledi, “Rakka operasyonundan sonra da burada PYD/YPG unsurlarının kalmayacağını, demografik yapının değiştirilmeyeceğini ifade ettiler."

Başbakan Yıldırım, “ABD’nin hem FETÖ, hem IŞİD’le mücadele konusunda eski yönetimin hatalarını tekrar etmeyeceğini umuyoruz. Sonuç ne olursa olsun Türkiye kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek iradeye sahip.” dedi.