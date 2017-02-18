Başbakan Binali Yıldırım, AB Komiseri Avramopoulos ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, 53. Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere bulunduğu Almanya’yı ziyareti kapsamında; Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü.

Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı, özellikle bölgedeki düzensiz göçle mücadelenin önemli yapı taşlarından olan AB-Türkiye arasındaki 18 Mart Mutabakatının önemi vurgulandı. Başbakan Yıldırım görüşmede ülkemizin attığı adım ve yerine getirdiği taahhütlere değinerek Avrupa Birliği’nin burada üzerine düşen görevleri yerine getirmekte yetersiz kaldığını hatırlattı ve bu konuda Avrupa Komisyonu’nun desteğini beklediklerini belirtti.

Başbakan, Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası ve kıtanın güvenliği açısından önemli bir konumda olduğunu belirterek, terörle mücadele ve güvenlik işbirliğinde AB’den daha fazla destek ve anlayış beklentilerimizin de altını çizdi.

Avrupa Birliği Komiseri Dimitris Avramopoulos, ülkemizle AB arasındaki ilişkilere tekrar ivme kazandırma ihtiyacından bahisle, AB ile karşılıklı temaslarda bulunmanın yararına işaret etti ve görüşmede Türkiye ilerleme raporu üzerinde de duruldu.

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- Avramapulos ve Yıldırım görüşmesi