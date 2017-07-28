Filiz Yavuz / Madrid, 28 Temmuz ()- İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesinin başkenti Barselona’da tren kazası meydana geldi. Kazada biri ağır olmak üzere en az 48 kişi yaralandı.

Tarragona'dan yönünden yerel saatle 07.15’te Barselona’nın Fransa istasyonuna gelen bir tren duramayarak rayların sorundaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle trende bulunan 48 kişi yaralandı. Yaralılardan 18 kişi hastaneye kaldırılırken bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tren çarpmanın etkisiyle raydan çıktı.

Yetkililer, trenin yavaşlamayı başardığını eğer yavaşlayamasaydı perona girebileceğini ve bunun da daha kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

/// Amatör Kamera - Sosyal Medya

Tren demir bariyerlere çarpmış Aracın ön tarafı büyük oranda zarar görmüş Elinde telsiziyle görevliler müdahale ediyor