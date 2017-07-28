Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Barselona’da tren kazası

Filiz Yavuz / Madrid, 28 Temmuz ()- İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesinin başkenti Barselona’da tren kazası meydana geldi. Kazada biri ağır olmak üzere en az 48 kişi yaralandı. Tarragona'dan yönünden yerel saatle 07.15’te Barselona’nın...

Barselona’da tren kazası

Filiz Yavuz / Madrid, 28 Temmuz ()- İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesinin başkenti Barselona’da tren kazası meydana geldi. Kazada biri ağır olmak üzere en az 48 kişi yaralandı.

Tarragona'dan yönünden yerel saatle 07.15’te Barselona’nın Fransa istasyonuna gelen bir tren duramayarak rayların sorundaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle trende bulunan 48 kişi yaralandı. Yaralılardan 18 kişi hastaneye kaldırılırken bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tren çarpmanın etkisiyle raydan çıktı.

Yetkililer, trenin yavaşlamayı başardığını eğer yavaşlayamasaydı perona girebileceğini ve bunun da daha kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

/// Amatör Kamera - Sosyal Medya

Tren demir bariyerlere çarpmış Aracın ön tarafı büyük oranda zarar görmüş Elinde telsiziyle görevliler müdahale ediyor

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314