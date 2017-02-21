Barselona polisi bütan gazı yüklü kamyonla ters yönden giden sürücüyü vurdu

İstanbul, 21 Şubat () – Bütan gazı yüklü bir kamyonu çalarak ters yönde sürat yapan adam, vurularak etkisiz hale getirildi.

Tutuklanan adamın sorgulandığı polis sözcüsü tarafından duyuruldu.

Adı Robin Berggren olarak açıklanan ve İsveç vatandaşı olduğu söylenen şahıs, Barcelona’nın liman bölgesinden içi bütan gazı dolu bir kamyon çalarak kaçmaya çalıştı.

Yerel medyada, Berggren kamyonu uyuşturucu etkisi altındayken çalmış olabileceği belirtildi.

Yerel polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, sürücüye ateş açılması esnasında halk arasından zarar gören olmadı. Bir vatandaş kamyondan düşen bir tüpün çarpmasıyla yaralandı.