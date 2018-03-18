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Barış Celiloğlu’nun yeni oyunu Londra’da seyirciyle buluşuyor

Celal Sönmez / Londra, 18 Mart () - İki mültecinin yaşam mücadelesini konu edinen "Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldular" adlı oyun Londra’nın Camden Town semtinde yer alan Etcetera Theatre’da izleyici ile buluşacak.  Barış Celiloğlu'nun...

Barış Celiloğlu’nun yeni oyunu Londra’da seyirciyle buluşuyor

Celal Sönmez / Londra, 18 Mart () - İki mültecinin yaşam mücadelesini konu edinen "Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldular" adlı oyun Londra’nın Camden Town semtinde yer alan Etcetera Theatre’da izleyici ile buluşacak. 
Barış Celiloğlu'nun yönettiği ve yazar Plinio Marcos'un eserinden uyarlanan oyundaki karakterler Hakan Arıcan ve Emre Gündoğdu tarafından canlandırılıyor.
Oyun iki illegal mültecinin bir gece boyunca yabancı bir şehirdeki yaşam mücadelelerini anlatıyor.
Yönetmen Barış Celiloğlu'nun tanımıyla, bu iki adam kendilerini istemeyen dış dünya ile iletişim kurmakta hayli zorlanıyor. Bununla birlikte oyunla göçmen ve yabancı olmayı, maddi ya da başka sorunlardan ötürü ülkesinden göçmek zorunda kalan insanların tutunamama halleri irdeleniyor. Uzun süren yaşam mücadelelerinde yavaş yavaş insanlık onurlarını yitirme ve kaybolmayla karşı karşıya kaldıklarını çok çarpıcı metaforlarla gözler önüne seriyor.     
Etcetera Theatre’da 25 Mart Pazar günü saat 15:00 ve 20:00 seanslarında sahnelenecek oyun ayrıca Nisan ayında da Arcola Theatre’da gösterime sunulacak. (Fotoğraflı)

 

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