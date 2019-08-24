Son Dakika
Barınağa kabul edilmeyen köpeğini, bagaja kilitledi
ABD’de bir kadın köpeğini barınağa bırakmak istedi. Ancak, barınaktaki yetkililer, barınakta yer kalmadığı için köpeği alamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine sinirlenerek, köpeği otomobilinin bagaj kısmına koyan kadın, ihbar üzerine...
DIŞ HABERLER 23.08.2019, 14:53
ABD’de bir kadın köpeğini barınağa bırakmak istedi. Ancak, barınaktaki yetkililer, barınakta yer kalmadığı için köpeği alamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine sinirlenerek, köpeği otomobilinin bagaj kısmına koyan kadın, ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Florida eyaletinin Brevard bölgesinde meydana geldi. Brevard Polis Departmanı’nın yaptığı açıklamaya göre, Sara Perry isimli kadın, bölgedeki bir hayvan barınağına giderek; yetkililere köpeği barınağa kabul etmelerini ya da ‘uyutmalarını’ söyledi. Barınaktaki yetkililer ise kadına, köpeği ‘uyutmayacaklarını’ ve de yer kalmadığı için köpeği kabul edemeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine kadın park halindeki aracına dönerek, köpeği otomobilinin bagaj kısmına koydu ve barınağı bu şekilde terk etti. Bunu gören barınak yetkilileri ise otomobilin plaka numarasını alarak durumu polise ihbar etti.
Polis, ihbar üzerine kadının yerini tespit ederek, kadını ‘hayvan istismarı’ suçundan gözaltına aldı. Öte yandan, iyi bakılmadığı belirlenen köpeğin bölgedeki hayvan bakım merkezine gönderildiği ve burada tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olay, Florida eyaletinin Brevard bölgesinde meydana geldi. Brevard Polis Departmanı’nın yaptığı açıklamaya göre, Sara Perry isimli kadın, bölgedeki bir hayvan barınağına giderek; yetkililere köpeği barınağa kabul etmelerini ya da ‘uyutmalarını’ söyledi. Barınaktaki yetkililer ise kadına, köpeği ‘uyutmayacaklarını’ ve de yer kalmadığı için köpeği kabul edemeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine kadın park halindeki aracına dönerek, köpeği otomobilinin bagaj kısmına koydu ve barınağı bu şekilde terk etti. Bunu gören barınak yetkilileri ise otomobilin plaka numarasını alarak durumu polise ihbar etti.
Polis, ihbar üzerine kadının yerini tespit ederek, kadını ‘hayvan istismarı’ suçundan gözaltına aldı. Öte yandan, iyi bakılmadığı belirlenen köpeğin bölgedeki hayvan bakım merkezine gönderildiği ve burada tedavisinin sürdüğü belirtildi.
24°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Aston Villa
|3
|3
|12. Norwich City
|2
|3
|13. Leicester City
|2
|2
|14. Wolverhampton
|2
|2
|15. Crystal Palace
|2
|1
|16. Chelsea
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016