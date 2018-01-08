izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

Balina kendisini inceleyen biyologun hayatını kurtardı

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak () - Yeni Zelanda açıklarında bir kambur balina, kendisini inceleyen bilim insanını köpek balığından kurtardı. Yeni Zelanda'ya bağlı Cook Adaları'nda yaşayan balina biyologu Nan Hauser, okyanus açıklarında...

Balina kendisini inceleyen biyologun hayatını kurtardı

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak () - Yeni Zelanda açıklarında bir kambur balina, kendisini inceleyen bilim insanını köpek balığından kurtardı.
Yeni Zelanda'ya bağlı Cook Adaları'nda yaşayan balina biyologu Nan Hauser, okyanus açıklarında bir balinayı incelemek için dalış yaptığında, incelediği balina Hauser'ın hayatını kurtardı. Ekibiyle birlikte balinayı incelemek ve görüntülerini çekmek için dalış yapan Hauser, balinanın hareketleri sebebiyle çevrelerinde yüzen köpek balığını fark etmediğini söyledi.
Mirror gazetesinde yer alan habere göre, köpek balığını farkına varan balina, Hauser'ı korumak için önce burnu ve ağzıyla su içerisinde itmeye çalışıp daha sonra 63 yaşındaki biyologu yüzgeçlerinin altına aldı ve Hauser'ı su yüzeyine çıkardı. Hauser daha önce yunusların kendisi dışındaki başka canlıları koruduğunun gözlemlendiğini; ancak, kendisini koruyan kambur balinanın, yunuslar dışında bir ilk olduğunu söyledi ve ekledi:
"Balina bana yaklaştığında ne yaptığını anlamamıştım. Beni köpek balığından korumak için 10 dakika boyunca itti. Balinalar üzerinde 28 yıldır çalışıyorum ve daha önce herhangi bir balinanın insanlara dokunmakta bu kadar ısrarcı olduğunu görmedim. Beni yüzgeçlerinin altına almaya çalıştığında sıkışmaktan korktum fakat balinaların korkudan beslendiklerini bildiğim için sakin kalmaya çalıştım. Balina beni yüzeye çıkardığında teknedeki arkadaşlarımın beni uyarmaya çalıştığını fark ettim." (Fotoğraflı)

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314