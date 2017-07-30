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Balıkçı ağına, 200 kiloluk beyaz köpekbalığı takıldı

Io Chokona / Atina, 30 Temmuz () – Yunanistan’ın Limnos Adası’nda balıkçı ağlarından 200 kiloluk beyaz köpekbalığı çıktı. Limnos Adası’nın Ayia Eirini bölgesinde yaşayan iki balıkçı kardeş, her gün yaptıkları gibi sabah...

Balıkçı ağına, 200 kiloluk beyaz köpekbalığı takıldı

Io Chokona / Atina, 30 Temmuz () – Yunanistan’ın Limnos Adası’nda balıkçı ağlarından 200 kiloluk beyaz köpekbalığı çıktı.

Limnos Adası’nın Ayia Eirini bölgesinde yaşayan iki balıkçı kardeş, her gün yaptıkları gibi sabah erken saatte denize açılıp ağlarını attılar, ancak çekmeye başladıklarında gözlerine inanamadılar. Ağlarından 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığında bir köpek balığı çıktı.

Ege Denizi’nde rastlanan, ancak son derece ender olduğu söylenen 'beyaz köpekbalığı' (karharias ya da harharyas) bölgede sbrilios olarak biliniyor ve fazlasıyla tehlikeli olabiliyor.

 

(Fotoğraflı)

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