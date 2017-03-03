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Bakan Zeybekçi’nin Frechen’de katılacağı toplantı da iptal edildi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Almanya’nın Frechen kentinde katılacağı toplantı da iptal edildi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD tarafından Bakan Zeybekçi’nin 5 Mart Pazar günü Köln‘ün Porz Semti'nde belediyeye...

Bakan Zeybekçi’nin Frechen’de katılacağı toplantı da iptal edildi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Almanya’nın Frechen kentinde katılacağı toplantı da iptal edildi.
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD tarafından Bakan Zeybekçi’nin 5 Mart Pazar günü Köln‘ün Porz Semti'nde belediyeye ait salonda saat 18.30'da katılacağı duyurulan toplantı, dün belediye tarafından iptal edilmişti. Porz Belediyesinin iptal kararının ardından, yeni salon arayışlarına girişilmiş, Bakan Zeybekçi’nin Köln yakınlarındaki Frechen kentinde bulunan “Golden Palast“ adlı salonda konuşma yapacağı duyurulmuştu.
Alman basınına yansıyan haberlere göre, toplantı bu kez salon sahibi ile işletmeci arasındaki kontratın siyasi toplantıları kapsamadığı gerekçesiyle iptal edildi.
Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin, pazar günü Frechen'deki toplantıdan önce Leverkusen'de Sanatçı Özay Gönlüm'ün anılacağı etkinliğe planlandığı gibi katılması bekleniliyor.

 

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