Bakan Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçağını test etti (3)

'ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE ÇOK İYİYİZ'



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ynited Aircraft Corporation'ın yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin envanterine yangınla mücadeleyle ilgili uçak alımı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadelede çok çok iyiyiz; ama bu çok daha iyiyi aramamız için bir sebep değil. Çok daha iyiyi aramamız gerekiyor. Helikopter filomuz bizim ana vurucu gücümüz. Çünkü 1980’lerden bu yana helikopter, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde ana vurucu güç olarak seçilmiş" dedi.



Gelecek 30 yıla bakılarak, yangınla mücadele programı yapılması gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu plan ve programı yaparken, 'Filomuza, envanterimize yeni jenerasyon yangın uçakları katabilir miyiz' diye çalışmalara başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fuara gelişi ve burada Beriev'i görüşüyle beraber bize talimat verdi. G20 toplantılarına Japonya'da katıldım. Yanımda Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i de yanımda götürdüm. Japonya'da da dört motorlu uçak alternatifi var. Gidip, geliyoruz. 'Hangisini alalım ya da bunların ikisini beraber mi alalım'; ayrıntılı şekilde teknik olarak arkadaşlar, değerlendirmelerini yapıyorlar. Teknik değerlendirmenin yanında işin sonunda baktığımız şey; 1 ton suyu kaç liraya atabiliyoruz. Bizim için önemli olan rakamlardan biri bu" diye konuştu.



'HER FAALİYETE UYABİLECEK UÇAK'



Bakan Pakdemirli, bir pilot olarak uçağı test etmek istediğini ve bu amaçla Rusya'ya geldiğini kaydederek, "Çünkü uçağın jet motorlu olması, acaba manevra kabiliyetiyle ilgili bizim isteklerimize cevap verebilecek mi? Onu birebir uçağın direksiyonunda, lövyesinde hissetmek istedim. Uçak son derece başarılı. Tüm dünyaya satılabilecek derecede kabiliyetli. Yeni jenerasyon aviyoniklerle donanmış ve her faaliyete uyabilecek uçak. Aslında biz buraya tabi ki yangın söndürme maksatlı geldik ama ülkemizin envanterinde böyle bir uçak olması demek; arama faaliyetlerinde kullanabilmesi demek, sağlıkla ilgili faaliyetlerde kullanılabilmesi demek ve önem taşıyan operasyonlarda bu uçağın kullanılabilmesi demek" dedi.



'DİĞER ÜLKELERİN 50 YIL ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ'



Maliyetler aşamasında belli noktaya gelindiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, sonucun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılabileceğine değinerek, şunları söyledi: "Önümüzdeki hafta Sayın Putin ziyarete geliyor. Burada da bazı şeyleri yangın söndürme uçakları ile alakalı bazı konuları konuşabiliriz, diye düşünüyorum. Tabi ki bu uçağa bakmamızda ana sebeplerden biri de bu uçak gece uçuş kabiliyeti olan bir uçak. Buna bir gece uçuş misyonu ve gece uçuş söndürme misyonu yükleyebilir miyiz, buna bakıyoruz. Gündüz helikopterlerle yönettiğimiz yangın, gece yere indiğimiz zaman ne yazık ki biraz sekteye uğruyor. Bu uçağı envantere ekleyebilirsek tahmin ediyorum, yangınlarla mücadelede, diğer ülkelerin 50 yıl önüne geçmiş olacağız. Bunların haricinde de tabi bugün itibarıyla gördüğümüz uçak, son derece Türkiye şartlarına uygun gibi görünüyor. Bundan sonrası hem teknik ekiplerin değerlendirmesi hem de toplam satın alma maliyetinin çıkarılması ile inşallah en kısa zamanda neticeye gideriz, diye düşünüyorum."