Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.
Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştü
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.
13 Şubat 2019 Çarşamba 22:13
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