Bakan Gül, Fazıl Küçük'ün anıt mezarı ve Denktaş'ın kabrini ziyaret etti
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi ziyaretlerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilen Gül, Kıbrıs Türkü'nün mücadele lideri Dr. Fazıl...
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi ziyaretlerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilen Gül, Kıbrıs Türkü'nün mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.
Denktaş'ın anıt mezarında dua okuyan Gül, anıt özel defterine, “Kıbrıs Türkü’nün geleceğine ışık tutan liderliğiniz daima şükranla hatırlanacaktır” ifadelerini yazdı.
Bakan Gül şöyle devam etti; “Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı sıfatıyla, kurucusu olduğunuz KKTC’ye gerçekleştirdiğim ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Tarih sizi, sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla ömrünün son nefesine kadar Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına adayan lider olarak kaydetmiştir. Kıbrıs Türkü’nün geleceğine ışık tutan bu liderliğiniz daima şükranla hatırlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türkü’nün daima yanında olacak ve KKTC’nin huzur ve refahının teminatı olmaya devam edecektir.”
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