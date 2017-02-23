Bakan Çelik, Bakü'de konuştu: "Bizi ayırmaya kalkanlar hep hüsrana uğradı, hep hüsrana uğrayacak"

Ali Kan, Bakü, 23 Şubat () – Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Azerbaycın'ın başkenti Bakü’de resmi temasları kapsamında ilk olarak Haydar Aliyev’in kabrine çelenk bıraktı. Daha sonra Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Çelik burada yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimiz, şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde gösterdiğiniz kahramanlıklarınızı şükranla anıyoruz. Sizler Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin bir nişanesi olarak bu topraklarda şehitlik mertebesine ulaştınız. Kardeş Azerbaycan halkına emanet bu şehitlikte, kardeş topraklarda, rahat uyuyunuz. Ruhunuz şad olsun" dedi. İŞ FORUMU Bakan Çelik, daha sonra Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu'na katılmak üzere Başkent Bakü'de bulunan Bulvar otele geldi. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu’na katıldı. Azerbaycan Tarım Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının birlikte düzenlediği Tarım İş Forumu’na bir çok iş adamı ve üst düzey yetkili katıldı. Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov’dan sonra kürsüye çıkan Bakan Faruk Çelik, "Bizi engellemeye, bizi ayırmaya kalkanlar hep hüsrana uğradı hep hüsrana uğrayacak. Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içerisinde yoluna devam edeceklerdir" dedi. Çelik konuşmasına şöyle devam etti: "Yaptığımız bürokratik ve diplomatik görüşmelerin ötesine geçebilmek için tarımsal iş forumları düzenlemeye başladık. Bakanlıklarımız arasındaki iyi ilişkilerin oluşturduğu sinerjinin, ticarete de mutlak surette yansıması olmalıydı. İkili ticaret hacmimize baktığınız zaman 1.6 milyar dolar ve bunun sadece 120 milyon dolarlık kısmını yani yüzde 8’lik kısmını tarımsal ticaret oluşturuyor. Oysa Cumhurbaşkanlarınız 2023 hedefini verirken iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılması hedefini bizlerin önüne koymaktadırlar. Azerbaycan’ın tarımsal ithalatı 1.3 milyar dolar, Türkiye’nin tarımsal ithalatı 11 milyar dolar. Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu, Azerbaycan’ın Rusya ve Orta Asya pazarlarına erişimi dikkate alındığında birlikteliğimizi, bölgemizin ötesine taşıma potansiyelimizin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz" dedi. Öte yandan Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu’na Türkiye’den bir çok firma katıldı. Gelen şirketlerden olan Polatyol yapi Yönetim kurulu başkanı Celalettin Polat 'ya yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da yıllardır yol projeleri kapsamında faaliyette bulunduklarını, artık şirket olarak, Azerbaycan'daki tarımsal imkanları öğrenip tarım alanında da çalışmalar yapacağını söyledi. Bakan Faruk Çelik toplantının ardından, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek için otelden ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- Tarım Bakanı Faruk Çelik’in, Azerbaycan’nın Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret etti. Bakan buradan 1990 yılında Şehit olan Azerbaycanlı vatandaşların kabrini ziyaret ederek karanfil braktı. Bakan burada yaptığı açıklamanın ardından, Türkiye Azerbaycan tarım iş formuna katılmak üzere bulvar otele hareket etti. Bakan Tarım konferansından detay görüntüleri