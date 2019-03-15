Bakan Çavuşoğlu’ndan AB’ye ‘çifte standart’ eleştirisi

Ender DURUEL / BELÇİKA () Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına Yeni Zelanda'daki terör saldırısını "şiddetle kınayarak" başlayan Çavuşoğlu, "Bu terör saldırısından maalesef olayı gerçekleştiren alçaklar kadar yabancı düşmanlığını, İslamofobik eğilimleri ve Müslümanlara karşı nefret dilini körükleyen sorumsuz siyasetçiler ve altını çizerek söylüyorum basın-yayın organları da sorumludur. Bu olaydan herkesin çıkarması gereken dersler vardır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, dört yıl aranın ardından AB-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin gerçekleştirilmesinin kendi başına anlamlı olduğunu belirterek, “İçeriği de dolu bir toplantı oldu. Her konuda hemfikir olmasak da düşüncelerimizi samimi bir şekilde karşılıklı olarak paylaşma imkânımız oldu. Toplantı öncesi gerçekleştirdiğimiz gayri resmi kahvaltıda bölgesel konuları da değerlendirme imkânı bulduk. Bölgesel konularda AB ile görüşlerimizin büyük oranda örtüştüğünü söylemek isterim. AB'nin 18 Mart mutabakatına dair yükümlülüklerini yerine getirmesi ve özellikle üzerinde anlaştığımız beş faslın açılışına ilişkin hazırlıkların tamamlanması konusundaki beklentilerimizi bir kere daha tekrarladım. Türkiye OHAL'in kaldırılmasının ardından reform gündemine geri döndü. Türkiye, AB'den gelen yapıcı eleştirilere karşı duyarsız kalmaz. AB'nin her önerisini samimiyse dikkate alır, değerlendirir. Çünkü bu süreci birlikte yürütüyoruz ama çifte standart ve ikiyüzlülük olduğu zaman da bunu kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'de yargı süreciyle ilgili biraz önce söylediğiniz ifadeleri de kabul etmem mümkün değil. Çünkü yargı Türkiye'de bağımsızdır" dedi.

Belçika'da yargının PKK terör örgütüne ilişkin kararını ibretle izlediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "PKK, AB tarafından da terör listesine alınmıştır ama Belçika'daki yargı adeta PKK'yı aklamak için çaba sarf ediyor. Bunu yargının bağımsızlığı olarak değerlendiriyorsunuz. Türkiye'de bir şey olduğu zaman Türkiye'ye ders verir nitelikte açıklamalar yapmaya çalışıyorsunuz. Doğrudan yargıya müdahale ediyorsunuz. Hani yargının bağımsızlığı, hani hukukun üstünlüğü ilkesi?" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin tekrar reformcu kimliğine dönmesi AB tarafından da görülmeli ve desteklenmelidir." dedi.

Çavuşoğlu, ayrıca AB'ye Türkiye'nin FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütleriyle mücadelesine destek vermesi çağrısında bulunarak, "O terör örgütlerinin Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerine de AB'nin ve üye ülkelerin müsamaha göstermemesi gerekiyor." diye konuştu.