Bakan Çavuşoğlu'nun, Almanya'da konuşacağı ikinci salon da iptal edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'nın Hamburg kentinde konuşacağı ikinci salonun da iptal edildiği belirtildi.



Açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker tarafından Haber Türk canlı yayınında yapıldı.



Bakan Çavuşoğlu'nun Hamburg'da katılacağı etkinlik iptal edilmişti. Kararın, yoğun katılım durumunda salonun yangına karşı dayanıklılık sorunu olabileceği gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

Bakan Eker, bu gelişmenin ardından Çavuşoğlu’nun konuşması için ikinci bir salon bulunduğunu ve buradaki etkinliğin de iptal edildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.



İmamlara casusluk suçlamasının ardından Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması sonrası Ankara-Berlin ilişkilerinde gerilimli bir süreç başladı.



Yücel'in tutuklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Kemal Aydın'a konuya ilişkin Alman hükümetinin rahatsızlığı iletilmişti.

Bakan Bozdağ’ın Almanya programının iptal edilmesinin ardından ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.



DİĞER ÜLKELER DE KRİZE DAHİL OLDU



Türkiye ile Berlin arasında yaşanan krize diğer Avrupa Birliği ülkeleri de dahil oldu. İlk olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Facebook hesabından yaptığı açıklamada “Türk yetkililerin referandum için etkinlik düzenlenme planının olduğunu fakat bu konuda işbirliğine gitmeyeceklerini” açıklamıştı. Rutte mesajında “Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil” yazmıştı.