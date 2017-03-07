Almanya, 7 Mart () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'nın Hamburg kentinde konuşacağı ikinci salonun da iptal edildiği belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun, Almanya'da konuşacağı ikinci salon da iptal edildi
Almanya, 7 Mart () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'nın Hamburg kentinde konuşacağı ikinci salonun da iptal edildiği belirtildi.
07 Mart 2017 Salı 12:40
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