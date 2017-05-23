Bakan Çavuşoğlu, İtalya’da

Esma Çakır / Roma, 23 Mayıs () Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’ya geldi.

Özel bir uçakla, yerel saatle 18.15 civarında Ciampino Havalimanı’na ulaşan Bakan Çavuşoğlu’nu, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Milano Başkonsolosu Hami Aksoy ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Çavuşoğlu, çarşamba günü İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Paolo Gentiloni ve Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile görüşecek.

Alfano, Çavuşoğlu ve heyeti onuruna bir öğlen yemeği verecek. İkili bir görüşme yapacak olan bakanlar, daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

İtalya programının ardından Çavuşoğlu, NATO Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde yer almak üzere Brüksel’e hareket edecek.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü

- Çavuşoğlu, Roma’daki oteline giriş yaparken.