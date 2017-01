Bakan Çavuşoğlu, "İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemde değil"

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - RESMİ temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmede, Kıbrıs ile Suriye'de ateşkes ve barışın sağlanması, Suriyeli mülteciler gibi konuların ele alındığını söyledi.

Görüşmenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İncirlik Üssü ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemimizde yok ama DAEŞ karşıtı Koalisyon, hava desteği vermiyor?" dedi.

İncirlik Üssü'nde, NATO çerçevesinde ABD ile müttefik güçler bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, 'Fakat DAEŞ'e karşı oluşturulan koalisyon çerçevesinde başka ülkelerin uçaklarının ve askeri personelinin gelmesine de müsaade ettik. Biz DAEŞ'e karşı önemli bir mücadele veriyoruz. Fakat son zamanlarda koalisyonun hava desteğini görmüyoruz. Madem DAEŞ'le mücadele etmek için bir koalisyon oluşturduk, Türkiye'de fiziki imkânlar sağladı. Peki, niye destek vermiyorsunuz? Amaç ne? Ne istiyorsunuz? Rakka'dan El Bab'a doğru gelen ve El Bab'da ilave güç olarak DAEŞ unsurları var. O güzergâhta koordinatları veriyoruz. Niye vurmuyorsunuz? Bunu beklemek bizim en doğal hakkımız değil mi?"

Çavuşoğlu "Şu anda İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DAEŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok. Halkımız bana göre haklı. Halkımızın ferasetine biz her zaman inanıyoruz. Sağduyulu bir şekilde sorguluyor; 'Biz burada şehit veriyoruz. Niye destek vermiyorsun? Niye geldin, niye destek vermiyorsun?' Bu son derece haklı bir soru" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun Cuma günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias ile de görüşmesi bekleniyor.