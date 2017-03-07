Yakup ASKERZADEH, HAMBURG, 7 Mart () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamburg programı kapsamında Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğu rezidansında konuşacağı belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu, Hamburg Başkonsolosluğu'nda konuşacak
Yakup ASKERZADEH, HAMBURG, 7 Mart () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamburg programı kapsamında Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğu rezidansında konuşacağı belirtildi.
07 Mart 2017 Salı 14:58
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