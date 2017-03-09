Bakan Avcı: Gazetecinin suçsuzluğu kanıtlanarak ülkesine dönmesini ben de isterim

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Uluslararası Berlin Turizm Faurı’nın ikinci gününde bilgilendirme amaçlı bir basın toplantısı düzenledi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda konuşan Avcı, Türkiye’nin bu seneki turizm politikası ve sektöre yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Avcı konuşmasına, yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret eden Başbakan Merkel’in, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, karşılıklı anlayış ve işbirliğini vurgulamalarından özel olarak turizm sektörünün güç aldığını söyleyerek başladı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da tur operatörleriyle, çeşitli mecralarda birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini arttırarak devam ettirmek istediklerini belirten Avcı, yine 2016 senesinde başlatılan uçak başına 6000 dolar yakıt desteğinin 2017’de de kapsamının arttırılarak sürdürüleceğini vurguladı.

Turizm sektörünün algı yönetimine açık bir alan olduğuna değinen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Turizm iyi oluyor dedikçe iyi olan, potansiyeli artan, kötü gidiyor dedikçe de kötü giden bir sektör. Almanya Türkiye turizm ilişkilerinde algının yönetimi çok önemli. Çünkü son zamanlarda bu algı süreçlerini bulandırmak isteyen birtakım filtrasyonlar, sızmalar her iki ülke medyasında da çok net bir şekilde görülüyor. Buna karşı, bu bozguncu etkenlere karşı her iki ülkedeki ana akım medyanın da çok dikatli olması gerekir. Bu hem Almanya’nın hem Türkiye’nin yararına olur” dedi.

Daha sonra basının sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, Türkiye’de halen tutuklu bulunan Alman gazeteci Deniz Yücelle ilgili gelen bir soruya “Kendimi yargının yerine koyamam. Söz konusu gazetecinin suçsuzluğunu da kanıtlayarak ülkesine dönmesini ben de isterim. Fakat bu bir yargı süreci; nasıl Berlin’de hakimler varsa, İstanbulda’da Ankarada’da hakimler var. Onlar bu konuyla ilgili kararlarını verdikleri zaman size ve bize düşen o yargı kararına saygı duymaktır” şeklinde yanıt verdi.

Bakan Avcı “Türkiye’ye gidersem bana tutuklanmama garantisini verebilir misiniz” sorusunu ise, “Siz bana Almanya’da herhangi bir gazetecinin tutuklanmayacağı garantisini nasıl veriyorsanız, nasıl verebilirseniz ben de size aynısını Türkiye’de veririm” şeklinde yanıtladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, basın toplantısının ardından Türkiye’ye hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Avcı’nın konuşmalarından görüntüler

-Basın toplantısından ve gelen sorulardan görüntüler