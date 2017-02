Bakan Avcı, 23. Akdeniz Turizm Fuarı'nın açılışına katıldı

Tel Aviv, 7 Şubat, () - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TLV Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 23. Akdeniz Turizm Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışın ardından fuar alanını gezen Bakan Nabi Avcı, Türkiye standında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Nabi Avcı, "Her konuda yüzde yüz anlaşmamız gerekmiyor ama bu ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımamak için bir neden değil. Turizm ve kültür iş birliği için en uygun başlangıç alanlarını oluşturur. Ve bizim gerek kültür gerek turizm alanında pek çok müştereklerimiz var." dedi.

Bakan Avcı, aralarında sektör temsilcilerinin de bulunduğu kalabalık bir heyetle fuara geldiklerini belirterek, Türkiye'nin uzun bir aradan sonra yeniden fuara katılmaya başladığını ve bunun sadece Türkiye-İsrail ilişkilerinde bir normalleşmenin değil, aynı zamanda bölgede barış ve istikrarın sağlanması için atılan adımlardan biri olmasını umduğunu söyledi.

İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile görüşmelerinde Turizm Ortak Komisyonu'nun tekrar toplanması yönünde karar aldıklarını anımsatan Bakan Nabi Avcı, turist sayılarının artırılması, üçüncü ülkelere yönelik ortak projeler geliştirilmesi ve kruvaziyer turizmini aldıklarını aktardı.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini dile getiren Bakan Nabi Avcı, turizmin dünya barışı ve halkların birbirini yakından tanımasına imkan sağladığını vurguladı. Bakan Avcı, "İnşallah önümüzdeki yıllarda turizmin ve kültürel ilişkilerin de katkısıyla bölgemizde barış ve esenlik hakim olacak diye ümit ediyorum." diye konuştu.

İsrail'den güvenlik uyarısı konusunda düzenleme bekleniyor

Bakan Nabi Avcı, bir basın mensubunun, İsrail'in, Türkiye'ye seyahatlere ilişkin dördüncü seviyedeki güvenlik uyarısını düşürüp düşürmeyeceği yönündeki sorusu üzerine, görüşmede bu konuyu da ele aldıklarını ifade etti. Bakan Nabi Avcı, "Algılara yön verecek bazı durumlarda dikkatli olunması gerektiğini konuştuk. Zannediyorum, o konularda bir düzenleme yapacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Gazze'ye ilişkin bir konuşma olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Nabi Avcı, İsrail Turizm Bakanı Levin'e "Ziyaretimin çok daha barışçı ve huzurlu ortamda cereyan etmesini arzu ederdim." dediğini aktardı.

İki bakan iddiaya girdi

Bakan Nabi Avcı'nın açıklaması sırasında İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin de Türkiye standına geldi. Gazetecilerin, Levin'i Türkiye'ye davet edip etmediğini sorması üzerine Avcı, "İddiayı kazanırsa." dedi.

İddianın içeriğine ilişkin soru üzerine Nabi Avcı, dün gece İsrail Parlamentosundan geçerek yasalaşan Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerlerini meşrulaştıran kanunun, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olmadığını söyledi. Avcı, konu hakkında Dışişleri Bakanlığının da bir açıklama yaptığına işaret ederek, "Sabah basın toplantısında, muhtemelen İsrail Yüksek Mahkemesi, uluslararası hukuk ve BM kararları doğrultusunda bir karar verecek dedim. Sayın Bakan da 'Hayır, Parlamentonun aldığı karara karşı mahkeme farklı bir karar vermeyecek.' dedi. Ben de 'iddiaya girelim' dedim. 'Eğer Yüksek Mahkeme bu kararı bozarsa siz beni İsrail'de ağırlayacaksınız, bozmazsa ben sizi ağırlayacağım' dedim. Her halükarda ben onu Türkiye'de ağırlayacağım." ifadelerini kullandı.

İsrail Turizm Bakanı Levin de "Vatanımıza, Tevrat'ın topraklarına geri dönüyoruz. Tıpkı Kral Davut'un gününde olduğu gibi. Umarım Yüksek Mahkeme İsrail vatandaşlarına sadık kalacaktır. Tıpkı dünyadaki herhangi bir mahkeme gibi. Şimdi milli kanununu uygulamanın zamanı. Her şey hakkında anlaşmış değiliz." diye konuştu.

Bunun üzerine Bakan Avcı, şunları kaydetti: "Gördüğünüz gibi her konuda yüzde yüz anlaşmamız da gerekmiyor ama bu ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımamak için bir neden değil. Turizm ve kültür iş birliği için en uygun başlangıç alanlarını oluşturur. Ve bizim gerek kültür gerek turizm alanında pek çok müştereklerimiz var. Yahudi halkıyla bugün tanışmış değiliz, 500 yıllık bir ortak tarihimiz var. Bu ortak tarihin biriktirdiği güzel anılar var. Ortak tarihin içinden süzülüp gelen bir mutfağımız var. Pek çok güzelliği birlikte ürettik, paylaştık, zaman zaman aramızdaki düşünce ayrılıklarına rağmen bu güzellikleri paylaşmaya devam edeceğiz."

Bakan Avcı, konuşmaların ardından Levin'e Türk lokumu ikram etti. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, daha sonra Türk ve İsrailli turizmcilerle bir araya gelerek, görüş ve önerilerini dinledi.

