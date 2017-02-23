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Bakan Albayrak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Ali Kan/Bakü, 23 Şubat, () - Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Başkent...

Bakan Albayrak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Ali Kan/Bakü, 23 Şubat, () - Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Başkent Bakü’de Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu Toplantısı bugün Haydar Aliyev merkezinde başladı. Toplantıya Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ın Enerji Bakanları ayrıca İtalya Ekonomi Kalkınma Bakanı da katıldı.

Toplantının ardından ikili görüşmeler kapsamında Aliyev, Bakan Berat Albayragı kabul etti. Toplantıya katıldığı için Albayrak'a teşekkür eden Aliyev, toplantının geleceğe yönelik planların başarıyla uygulanmasına önemli katkıda bulunacağını ifade etti. Türkiye'de yapılacak referandumda değinen Aliyev, "Referandumun çok iyi geçeceğinden eminim. Türk halkı, iradesini ortaya koyacak ve bundan sonra Türkiye'nin hayatında yeni ve daha istikrarlı bir dönem başlayacak."dedi.

Albayrak da Aliyev'e Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan'ın selamlarını iletti ve eşi Mihriban Aliyeva 'nın cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu. Toplantıya katıldığı için Albayrak'a teşekkür eden Aliyev, toplantının geleceğe yönelik planların başarıyla uygulanmasına önemli katkıda bulunacağını ifade etti. Türkiye'de yapılacak referandumda değinen Aliyev, "Referandumun çok iyi geçeceğinden eminim. Türk halkı, iradesini ortaya koyacak ve bundan sonra Türkiye'nin hayatında yeni ve daha istikrarlı bir dönem başlayacak." dedi.

Albayrak da Aliyev'e Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan'ın selamlarını iletti ve eşi Mihriban Aliyeva 'nın cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü

Enerji Bakanı Albayrak’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevle görüşmesi

Toplantıdan detay görüntüler

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