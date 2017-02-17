Bağımsızlığının 9'uncu yılını kutlayan Kosova halkı işsizlikten şikâyetçi

Enis TABAK/KOSOVA,() - SIRBİSTAN'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın bağımsızlığının üzerinden 9 yıl geçti. Bağımsızlığının üzerinden 9 yılın geçtiği Kosova'da; vatandaşlar 9 yılı 'ya değerlendirdi. Kosovalılar ülkelerinde en çok işsizlikten şikâyet ediyor.

NATO`nun 1999 yılında Sırbistan güçlerine karşı başlattığı hava operasyonu ardından Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altında giren Kosova`nın, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesinin üzerinden 9 yıl geçti. Bağımsızlığının 9'uncu yılına giren Kosova`yı bugüne kadar aralarında Türkiye Cumhuriyeti`nin de yer aldığı 113 ülke bağımsız olarak tanıdı. Ancak her geçen yıl artan işsizlik ve ekonomik sıkıntı Kosovalıları göçe zorluyor. Bağımsızlığının 9'uncu yılında vatandaşlarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Kosovalılar 9 yılda özellikle işsizliğin artması ve bu sıkıntı nedeniyle yaşanan göçleri değerlendirdi.

GENÇLERİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK

Bağımsızlık üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen gençler gelecekle ilgili umutsuz konuşuyor. Kosovalılar, ekonomik olarak bağımsız olamadıklarını belirtiyor. Çok sayıda Kosovalı ise yasal olmayan yollarla Kosova`yı terk ederek Batı ülkelerine sığınıyor.

Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç, bağımsızlık öncesi 2006 yılında belediye statüsüne kavuşan Mamuşa'da bu 9 yıllık süre içinde büyük gelişmelerin yaşandığını söyledi. Bütüç, bağımsızlık üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hala vatandaşların çoğunun umutsuzluktan yakındığını söyledi. Bütüç, 9 yılda aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de yer aldığı çok az sayıda ülkenin Kosova'ya yatırım yaptığına değinerek, devletin yatırım ve eğitim konularıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.