Bağdat’ta bombalı intihar saldırısında en az 45 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

Bağdat’ın güneyindeki Sadr mahallesinde dün (Çarşamba) yaşanan saldırıda bir kamyonete yerleştirilen patlayıcı intihar bombacısı tarafından patlatılmış, saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş 50’den fazla kişi de yaralanmıştı. Salı günü yaşanan saldırıda ise 4 kişi yaşamını yitirmişti. Resmi olarak saldırıyı üstlenen olmasa da bölgede saldırıları IŞİD, Şiilerin çoğunlukta yaşadığı mahallelerde gerçekleştiriyor.
Görüntü Dökümü:
-Patlama anından fotoğraf
-Patlama anı görüntüleri
///////////////////FOTOĞRAF