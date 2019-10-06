Bağdat valisi istifa etti

Bağdat İl Meclisi, Bağdat Valisi Felah el-Cezairi’nin istifa dilekçesini değerlendirmek için toplandı. Yapılan oylamada, valinin istifası kabul edildi.

Irak medyası, 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Bağdat Valisi Felah el-Cezairi’nin meclise sunduğu istifa dilekçesinin, Bağdat İl Meclisi’nde yapılan oylamayla kabul edildiğini duyurdu.