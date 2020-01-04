Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dâhil 7 kişinin, ABD?nin Irak?ın başkenti Bağdat?ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat?ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce kişi Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için toplandı.

Cenazeye katılanların birçoğunun siyah giydiği, Irak bayrağı ve flamalar taşıdığı görüldü.