Bağdat'ta kanlı protesto gösterisi

Bu arada Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, Tahrir meydanı ve çevresindeki bölgelerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalarda bir güvenlik görevlisinin öldüğünü, diğer 8 kişinin de yaralandığını duyurdu. Can kaybının yaşandığı protesto gösterisi, üç gün önce yine Sadır Hareketinin Yeşil Bölge önünde düzenlediği bir gösteriden sonra düzenlendi. Bu gösterilerde seçim komiserliğinin değiştirilerek yenisinin seçilmesi, seçim yasasının değiştirilmesi ve reformların uygulanması istendi. Sadır Hareketi yanlısı din adamları yasaların değiştirilmesinin altını çizdi.
Mukteda El Sadr ayni günde 2. Bildiriyi yayınladı
Bağdat'ta göstericiler ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen gerginlikten sonra Sadır Hareketi lideri Muktada El Sadır gösterideki yanlılarının bölgeden çekilmelerini istedi. Sadır Hareketi lideri Muktada El Sadır yaptığı bir açıklamada, göstericilere karşı aşırı güç kullanıldığını belirterek olaylardan Başbakan İbadi'yi sorumlu tuttu. Sadır, bu olaylara karşı daha sert tepki vereceğini belirtti.
Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği’ndeki Komiserlik Üyesi Muhsin El Musevi göstericilerin talebi üzerine istifa etti.
Sadr ayrıca, barışçıl göstericileri kurtarmak için Birleşmiş Milletler ile İnsan hakları örgütlerinin müdahalesini talep etti. Sadr hareketi lideri Mukteda El Sadr, bugünkü olaylardan Başbakan İbadi'yi sorumlu tuttu. Açıklamada tepkilerinin sert olacağını ve ölenlerin kanının boşa gitmeyeceğini belirtti.
Bildirisinin sonunda El Sadır, "masumların canını korumak ve hükümet teröründen korumak için taktikli şekilde belirsiz bir süreye kadar çekilmenizi rica ederim" dedi. Ayrıca Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliğinin gösteri koordinasyonu yetkililerinden tehdit aldığı öne sürüldü. Komiserlik, Başbakan İbadi ve uluslararası mahfilden korunma talebinde bulundu.
Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliğindeki Komiserlik Üyesi Muhsin El Musevi göstericilerin talebi üzerine istifa etti.
Görüntü dökümü//////////
Tv kaydı görüntüler
Tahrir meydanında düzenlenen gösteriler ve arbede