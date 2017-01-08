IRAK () - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
IRAK () - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
08 Ocak 2017 Pazar 10:08
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.