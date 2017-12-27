BAE’li Bakan: Arap dünyası Ankara yada Tahran tarafından yönetilmeyecek
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, twitter’dan yaptığı paylaşımda “Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm, bizi kuşatan bölgesel hırslara karşı işbirliği yapmakta yatıyor. Mezhepsel ve partizan...
27 Aralık 2017 Çarşamba 18:27
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, twitter’dan yaptığı paylaşımda “Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm, bizi kuşatan bölgesel hırslara karşı işbirliği yapmakta yatıyor. Mezhepsel ve partizan yaklaşım kabul edilebilir bir alternatif değil. Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir” yazdı. Twitter hesabından Arap birliği çağrısı yapan Bakan, ''Bölgedeki jeostratejik yarış, Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" yazdı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.