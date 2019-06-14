Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

BAE: Umman Körfezi’ndeki saldırı endişe verici

BAE () – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Umman Körfezi’nde 2 yakıt tankerini hedef alan saldırıya dair ‘tehlikeli bir gerginlik’ açıklamasında bulundu. BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash sosyal medya...

BAE: Umman Körfezi’ndeki saldırı endişe verici

BAE () – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Umman Körfezi’nde 2 yakıt tankerini hedef alan saldırıya dair ‘tehlikeli bir gerginlik’ açıklamasında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Umman Körfezi’nde yakıt tankerlerini ve Suudi Arabistan’da Abha Havalimanı’nı hedef alan saldırılar endişe verici bir gelişme ve tehlikeli bir gerginliktir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Umman’da gerçekleşen saldırıdan İran İslam Cumhuriyeti sorumludur. İran’ın, ABD ve müttefiklerinin menfaatlerine yönelik kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir” şeklinde açıklama yapmış; İran ise bu iddiaları reddetmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328